Disney lança novo trailer de 'Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica'

Um novo trailer da animação 'Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica' foi lançado pela Disney e mostra um pouco mais da aventura que os irmãos elfos vão enfrentar.

Na versão original, o filme conta com a dublagem de Tom Holland e Chris Pratt, mas aqui no Brasil os protagonistas serão interpretados por Wirley Contaifer e Raphael Rossatto.

A sinopse do 'Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica'é: 'Em um local onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, dois irmãos elfos adolescentes embarcam em uma extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor'. O filme estreia dia 5 de março de 2020.