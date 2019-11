Disney anuncia pré-estreia de 'Frozen 2' e painel de duas animações na CCXP 2019

A Disney anunciou mais atrações para CCXP 2019, já que o estúdio já anunciou que o elenco de 'Star Wars' vem para o evento. Agora o dia 7 de dezembro ainda vai contar com pré-estreia de 'Frozen 2' e painel de duas outras animações!

O começo de sábado na CCXP 2019 será com a pré-estreia de 'Frozen 2', com a presença de Fábio Porchat, a voz brasileira do Olaf, e diretor Chris Buck e o produtor Peter Del Vecho.

Na sequência terá um painel para a animação 'Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica', com a participação do diretor Dan Scanlon. O filme que é dublado originalmente por Chris Pratt e Tom Holland. A produção acompanha dois irmãos elfos em uma aventura para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor.

Depois disso, os diretores Nick Bruno e Troy Quane sobem ao palco para um painel da animação 'Um Espião Animal', que no original é dublado por Will Smith e também por Tom Holland.