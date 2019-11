Dia Nacional do Samba: Veja programação de shows e atividades em São Paulo

O Dia Nacional do Samba é celebrado no dia 2 de dezembro, em homenagem a um dos ritmos mais tradicionais do Brasil e do mundo. Para comemorar, a Prefeitura de São Paulo preparou uma programação especial e gratuita com muita música, cultura e animação durante todo o mês de dezembro.

O evento tem o objetivo de celebrar a importância do gênero musical para a formação da identidade nacional. Para isso, serão realizadas 65 atividades, incluindo shows, rodas de samba, seminário, e sessões de cinema em 47 pontos espalhados por todas as regiões da capital paulista.

Veja também:

Spcine inaugura 34 salas de cinema com sessões gratuitas na capital paulista

‘Não se assustem se alguém pedir o AI-5’, diz Guedes ao criticar Lula

As comemorações no dia 2 acontecerão no Theatro Municipal, com dez horas de apresentações do grupo Sambando no Municipal, incluindo shows de Fabiana Cozza, Germano Mathias, Demônios da Garoa, Nãnãna da Mangueira, Thobias da Vai-Vai, as Velhas Guardas das Escolas de Samba Nenê de Vila Matilde e Camisa Verde e Branco e a bateria da Mocidade Alegre.

Na data, as atividades também serão realizadas no saguão nobre, com o autêntico choro do Regional Mistura, e na área externa do teatro, com rodas de samba e apresentações de Jurema Pessanha, Adriana Moreira e o Grupo Feitiço de Mulher.

A Secretaria Municipal de Cultura ainda entregará a placa Memória Paulistana à Lavapés, escola de samba mais antiga em atividade na cidade, fundada em 1937.

Acesse a programação completa por meio deste link.