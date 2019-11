Corpo de Gugu está sendo preparado para transporte ao Brasil

O corpo de Gugu Liberato está no serviço funerário na manhã desta terça-feira (26) em Orlando, nos Estados Unidos, sendo preparado para o translado ao Brasil. Morto aos 60 anos, na última sexta, o corpo foi liberado na segunda (25) pelo Instituto Médico Legal da Flórida, nos Estados Unidos, e já aguarda a retirada pela funerária responsável por realizar o traslado.

A expectativa de chegada ao Brasil e o velório se mantêm iguais, com a cerimônia marcada para a próxima quinta-feira. As informações são da assessoria do apresentador.

A retirada do corpo pela funerária deve acontecer já nas próximas horas. Como foi informado anteriormente, o velório está marcado para acontecer na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), e vai ser aberto ao público. O enterro será no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, onde está localizado o jazigo da família.

No último domingo os médicos concluíram a cirurgia para retirada de órgãos. O procedimento durou seis horas e vai beneficiar ao menos 50 pessoas. Além de João Augusto, ele deixa a esposa Rose di Matteo, e as gêmeas Marina e Sophia, de 15.