Viúva de Gugu fala pela primeira vez após morte do apresentador

A viúva de Gugu, Rose Miriam falou pela primeira vez sobre o acidente do apresentador, durante sua participação no programa Domingo Show, da TV Record.

Ela começou dizendo que toda a família estava em casa quando o acidente aconteceu, e que foi a primeira a ver Gugu no chão depois que ele caiu. 'Só consigo lembrar da hora do barulho. Ele subiu ao sótão e de uma hora para outra só se ouviu o barulho do Gugu caindo no chão' contou Rose.

Veja também:

Com Taylor Swift ganhando todos, confira a lista de vencedores do American Music Awards 2019

Filho de Gugu faz homenagem ao pai nas redes sociais

Por ser médica, Rose conseguiu fazer os primeiros socorros no mesmo momento, e ela revelou que chegou a pensar em levar o apresentador para o hospital com seu carro. Mas depois de pensar um pouco com seus filhos, resolveram chamar a emergência: 'Eu parei, tentei ser mais racional, e ligamos para o resgate, que chegou em cinco minutos'.

Gugu Liberato faleceu nesta sexta (22) devido a morte cerebral. Segundo o neurocirurgião Guilherme Lepski, o apresentador subiu ao sótão de sua casa para verificar o ar-condicionado e pisou em uma área de gesso, fazendo o teto ceder. Ele caiu no chão da cozinha, batendo com a cabeça e fraturando a têmpora direita.