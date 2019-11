Trailer do crossover 'Crise nas Infinitas Terras' mostra heróis se unindo

Um trailer do próximo crossover das séries do Arrowverso, 'Crise nas Infinitas Terras', foi divulgado e mostra todos os heróis se reunindo para combater a grande ameaça.

A crossover será dividido em cinco episódios que vão se passar nas séries 'Arrow', 'The Flash', 'Supergirl', 'Batwoman' e 'Legends Of Tomorrow'. Os três primeiros episódios serão exibidos nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, e os dois últimos no dia 14 de janeiro de 2020.

Além dos personagens já conhecidos da séries citadas, várias participações especiais ainda vão completar o elenco de 'Crise nas Infinitas Terras', como Tom Welling voltando a ser o Superman, Kevin Conroy como Bruce Wayne, a inclusão de do Raio Negro e muito mais.