Vídeo de 'Star Wars: A Ascensão Skywalker' pode ter entregado participação de Ed Sheeran no filme

Um novo vídeo promocional de 'Star Wars: A Ascensão Skywalker' pode ter revelado que alguns artistas vão participar do filme de surpresa, já que Ed Sheeran e Lin-Manuel Miranda aparecem nos sets.

O vídeo relembra momentos históricos da saga 'Star Wars', como eventos de fãs, bastidores, cenas dos filmes, e no meio disso tudo Ed e Lin-Manuel aparecem ao lado do elenco do Episódio 9, com figurino e tudo. Mas a Disney não confirmou a participação deles no filme.

O que vale lembrar é que ao longo dos anos, muitas participações especiais já rolaram nos filmes de 'Star Wars', como Tom Hardy, Daniel Craig, Joseph Gordon-Levitt e Justin Theroux. E Lin-Manuel Miranda também escreveu duas faixas para a trilha sonora de 'O Despertar da Força'.

'Star Wars: A Ascensão Skywalker' estreia aqui no Brasil no dia 19 de dezembro, e o elenco do filme vem para a CCXP 2019 divulgar o longa!