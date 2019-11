Me Poupe! Nathalia Arcuri ajuda professor de ninjutsu endividado

Nesta segunda-feira, 25, às 22h45, a Band exibe mais um episódio de Me Poupe! Dívidas Nunca Mais. A especialista em finanças pessoais Nathalia Arcuri vai ajudar o professor de ninjutsu Márcio de Melo.

Márcio é um mineiro multifacetado de 29 anos. Além de dar aulas de ninjutsu (arte marcial dos ninjas), ele atua como desenhista, fabricante de hidromel e professor de japonês. Márcio mora em uma república com outros cinco amigos e é nesse local que ele mantém a sua academia de ninjitsu.

