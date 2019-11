Grey’s Anatomy: Showrunner anuncia mudança para 2020 e 16ª temporada terá trama mais 'quente'

O último episódio de “Grey’s Anatomy” em 2019 foi exibido na semana passada e as expectativas para 2020 já começaram a deixar os fãs ansiosos! No entanto, parece que a série decidiu dar passos atrás e desenvolver tramas mais sensuais e quentes como as primeiras.

Em entrevista ao Deadline, o showrunner Krista Vernoff, prometeu aos espectadores que os novos episódios da 16ª temporada deixaram de serem exibidos as 20h, para ocupar um horário mais “adulto” novamente.

Reprodução / Giphy

“Existem regras diferentes para um programa das 21h do que para um programa das 20h, e esperamos tirar proveito dessas regras. Definitivamente, Grey's podia ser um show mais sexy quando acontecia às nove horas. Então, estamos empolgados com a mudança de volta para o nosso horário original”.

A mudança na trama coincide com a entrada de Dr. Cormac Hayes, interpretado por Richard Flood, ao Grey Sloan Memorial Hospital, um novo personagem que pode ficar MUITO próximo de Meredith Grey (Ellen Pompeo).