'Frozen 2' mal estreou e já bateu recorde mundial de bilheteria

Que 'Frozen' é um sucesso, todos sabem, e 'Frozen 2' chegou para mostrar que a franquia tem chances de ficar ainda maior! A estreia do filme já aconteceu no mundo, e junto veio o recorde de bilheteria.

Só nos Estados Unidos já foram arrecadados 127 milhões de dólares, mas no mundo todo já foram mais de 350 milhões de dólares, sendo a maior bilheteria mundial de um filme animado!

No Brasil, 'Frozen 2'estreia apenas no dia 2 de janeiro de 2020, e a sinopse oficial do filme é Anna, Elsa, Kristoff, Olaf e Sven deixan o reino de Arendelle para viajar até uma antiga floresta de uma terra encantada. O objetivo é encontrar as origens do poder de Elsa para salvar o reino. Durante a D23 foi confirmado que Evan Rachel Wood fará a voz da rainha Iduna, mãe de Anna e Elsa, indicando que o longa terá flashbacks com a infância das princesas.