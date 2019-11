Amazon confirma elenco The Boys, Star Trek: Picard e The Expanse na CCXP 2019

A Amazon Prime Video traz mais reforços de peso para a Comic Con Experience de 2019, que acontece em São Paulo entre 5 e 8 de dezembro.

Membros do elenco de três séries da plataforma de streaming estarão presentes para um painel no dia 6 de dezembro, uma sexta-feira.

Um dos projetos de maior sucesso da Amazon, a série "The Boys", será representada por alguns de seus principais atores. Erin Moriarty (Starlight), Karen Fukuhara (The Female) e Antony Starr (Homelander) estarão no Brasil para divulgar a segunda temporada da trama, prevista para ser lançada em 2020.

Talvez a série original mais aguardada da Amazon Prime Video, "Star Trek: Picard" terá seu momento especial na feira, contando com a presença de Santiago Cabrera (Chris Rios), Michelle Hurd (Raffi Musiker) e Isa Briones (Dahj). Esta nova história de "Jornada nas Estrelas" estreia em 2020 e acompanha o lendário Sir Patrick Stewart novamente em seu papel de Jean-Luc Picard, vivendo novas aventuras em uma nova fase da vida.

E enfim, a terceira série com elenco presente na CCXP será The Expanse, cuja quarta temporada chega à Amazon em 13 de dezembro. A tripulação de Rocinante virá em peso, com Steven Strait (Jim Holden), Dominique Tipper (Naomi Nagata), Cas Anvar (Alex Kamal), Wes Chatham (Amos Burton) e Frankie Adams (Bobbie Draper).

Além dos painéis com presenças estelares, o streaming também trará atores brasileiros envolvidos em novas produções originais, feitas no país. Um estande com mais de mil metros quadrados também receberá os visitantes na convenção.