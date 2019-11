AMAs 2019: Taylor Swift, Selena Gomez, Billie Eilish e todas as apresentações da premiação

Na noite de domingo (24) rolou o American Music Awards, para premiar os melhores da música deste ano, e as apresentações pegaram fogo no palco do evento! Selena Gomez, Taylor Swift, Jonas Brothers, Billie Eilish e muitos outros soltaram a voz e fizeram shows incríveis.

Selena Gomez fez a abertura da premiação e apresentou suas duas músicas novas. Começando com 'Lose You to Love Me', a cantora estava com um vestido preto básico, mas depois tirou ele para ficar com um body brilhante e cantar 'Look At Her Now'.

Performance de Selena Gomez aux #AMAs (24/11): (part 2) pic.twitter.com/sGHIJJBYMP — Selena Gomez Source (@SSFRMedias) November 25, 2019

Dua Lipa também escolheu um body para subir ao palco, mas o dela era cheio de recortes e vermelhão! A cantora apresentou sua música 'Don't Start Now', sua música nova, e dançou muito.

Tem umas apresentações que colocam fogo no palco, e Travis Scott, Post Malone, WATT e Ozzy Osbourne pra literalmente incendiar o AMAs 2019! Malone começou cantando sua música 'Circles', e depois os outros artistas chegaram para cantar 'Take What You Want'.

Christina Aguilera então chegou para emocionar o público com o dou A Great Big World, ao apresentarem a música 'Say Something'. Prepare os lencinhos antes de conferir o vídeo abaixo:

Para animar quem estava acompanhando o AMAs, os Jonas Brothers surpreenderam com uma transmissão diretamente de Boston para a premiação! Os irmãos estão em turnê, mas aproveitaram o show que estavam fazendo para transmitir a apresentação da música 'Only Human' para todos!

best selling do ano de um grupo nos estados unidos

tour com 70+ shows e vários deles sold out

indicados ao grammy

comeback do ano

senhoras e senhores: JONAS BROTHERSpic.twitter.com/oOnPFpxwYR — marcela (@jonasplusme) November 25, 2019

A dona da noite foi Taylor Swift, que ganhou o prêmio Artista da Década e fez um número com seus maiores hits da carreira, como 'Love Story', 'I Knew You Were Trouble, 'Blank Space', e as novidades 'Lover' e 'The Man'. E para cantar 'Shake It Off', a cantora convidou Camila Cabello e Halsey para subir ao palco também!

taylor swift cantando The Man com o nome de todos os álbuns que o sc00t3r comprou dela na blusa = tudo #AMAs pic.twitter.com/qWASOD6OAe — valadão VAI VER O LOUIS ◟̽◞̽ (@finwlinw) November 25, 2019

TAYLOR SWIFT VOCÊ É UMA LENDA. OUVIU? L E N D A #AMAs pic.twitter.com/M3UNvLl8aw — thiago (@selenazrare) November 25, 2019

MOOD GIRL POWER: Taylor Swift performando "Shake It Off" ao lado de Halsey e Camila Cabello agora a pouco no palco do #AMAs. Confira: pic.twitter.com/IhOuoqhMTN — POPTime (@siteptbr) November 25, 2019

Why, yes, that's the one and only Misty Copeland adding a ballet accompaniment to Taylor Swift's "Lover" #AMAs pic.twitter.com/xop21firSK — MTV NEWS (@MTVNEWS) November 25, 2019

Falando na Halsey, a cantora também se apresentou na premiação com sua música 'Graveyard'. Com uma performance linda, ela deixou o palco, literalmente, mais colorido!

O conceito meu pai, halsey perfeita total de zero defeitos 😍 #AMAs pic.twitter.com/FSV9egFM9V — Phellipe Lira (@PhellipeLira) November 25, 2019

E Camila Cabello subiu ao palco outras duas vezes, uma para 'Señorita' com o namorado, Shawn Mendes, e depois para apresentar sua nova música, 'Living Proof'.

PELO AMOR DE DEUS OLHA ESSES VOCAIS! ARTISTA FAZ ASSIM! Camila performando Señorita #AMAs pic.twitter.com/5IS8Ur4h4j — Daily Camila Brasil (@dailycamilabra) November 25, 2019

Billie Eilish foi outra que literalmente incendiou o palco da premiação ao se apresentar com a música 'All The Good Girls Go To Hell'. Bem literal ela, não é mesmo?

a primeira performance dela numa premiação não poderia deixar de ser tão lendária, pra quem não conhece (difícil) essa é billie eilish: #BillieOnAMAs #AMAs pic.twitter.com/DG8MCN4h8f — thiago 🌉 #BillieOnAMAs (@eilishculture) November 25, 2019

Por essa ninguém esperava! Quando Kesha subiu ao palco, todos acharam que ela iria cantar apenas sua nova música 'Raising Hell', mas ela decidiu surpreender e também cantou 'Tik Tok', deixando aquele gostinho de nostalgia!

It's Gettin' Weird at #AMAs2019: @KeshaRose sings "Raising Hell" with dancers dressed as Catholic priests in rainbow attire in a very rainbow Church set. She's accompanied by a non-binary person too. Very LGBTQ, @newsbusters pic.twitter.com/XidlwkXatq — Gabriel Hays (@GabrielJHays1) November 25, 2019

WHO GAVE KESHA THE RIGHT TO PERFORM TIK TOK WITH NO WARNING pic.twitter.com/s0SO9VkgcV — ً (@TheVoiceTea) November 25, 2019

Lizzo deu aula e soltou o vozerão ao se apresentar com a música 'Jerome', deixando todos impactados com sua voz!

Ciara também deu show cantando sua nova música 'Melanin', com muita dança e representatividade no palco! Confira: