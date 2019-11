MasterChef - A Revanche: ‘Os duelos mexem com o psicológico’, conta Vitor

Depois de serem duramente criticados na prova de equipes, os integrantes do time azul tiveram mais uma chance de se salvar da prova de eliminação. Eles tiveram de porcionar e filetar um atum inteiro, de maneira que impressionasse os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.

"Quando eu vi aquele atum gigantesco, passaram-se mil coisas na minha cabeça. Porém, no meio da prova eu percebi que eu já estava descartado. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, e via trabalhos muito mais bem executados do que o meu", lamentou Vitor Bourguignon em entrevista ao Portal da Band.

"Eu tive muitas dificuldades para conseguir filetar o peixe, que resultou em carne perdida e maltratada. Então, eu já sabia antes mesmo da prova acabar que eu não iria escapar do duelo de eliminação. Meu único receio era ser prejudicado ao ter que utilizar o atum que eu mesmo filetei, mas deu tudo certo no final", completou.

No duelo de eliminação, Vitor e Fernando Cavinato tiveram apenas uma hora para preparar dois pratos com atum que surpreendessem os jurados. "Eu consegui pegar tudo que eu precisava no mercado e a minha estratégia foi executar tudo o mais rápido possível. Por mais simples que meus pratos pareçam, eles tinham muitos processos. Eram muitos elementos que compunham os dois pratos", disse.

"Eu tentei organizar ao máximo a minha cabeça e não cair no erro de dar atenção a um prato só. Todos aqui já perceberam como funcionam esses duelos de eliminação. Eles mexem muito com o psicológico, com a sua confiança. Por isso, acredito que tive uma leve vantagem por já ter passado por um duelo eliminatório, mas o Fernandinho executou muito bem os pratos dele", afirmou.

Para se manter na competição, Vitor preparou um sashimi de atum ao molho de melão cantaloupe com azeite de manjericão e um atum enrolado na acelga com crosta de nori, purê de mandioquinha e molho de champanhe – ambos os pratos bastante elogiados. "Saber que uma ideia que eu tive com algumas referências conseguiu 'arrebatar' os jurados é uma sensação muito boa, realmente de dever cumprido", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.