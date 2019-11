Record TV divulga nota de pesar pela morte do apresentador Gugu Liberato

Emissora em que Gugu Liberato trabalhava, a Record TV divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do apresentador, nesta sexta-feira.

Veja nota na íntegra:

É com muito pesar que a Record TV lamenta o falecimento do apresentador Gugu Liberato nesta sexta, dia 22 de Novembro de 2019.

A Record TV teve a honra de contar com o talento de Gugu Liberato na sua programação ao longo de dez anos. Na tela da emissora, ele levou ao público diversão, humor, grandes entrevistas e muita emoção. Profissional versátil, transitou em diversos gêneros com uma desenvoltura ímpar, realmente única na televisão brasileira.

Com uma carreira consolidada, em 2009, ele aceitou o desafio de comandar uma atração aos domingos na Record TV. O “Programa do Gugu” estreou no mesmo ano, em agosto, e ficou no ar até 2013, com quadros que agradavam toda a família, como o De Volta pro Meu Aconchego, em que proporcionava o retorno de telespectadores para a terra natal, e o Sonhar Mais um Sonho, no qual reformava casas, transformando completamente a vida e o lar dos moradores. Em outro quadro marcante, A Escolinha do Gugu, o apresentador mostrou mais uma vez que tinha talento também como ator, atuando ao lado de grandes humoristas da TV brasileira.

Após deixar o Programa do Gugu, ficou afastado da emissora até acertar seu retorno à Record TV, em julho de 2014. No ano seguinte, em agosto de 2015, estreou novamente nas telas da emissora, desta vez com a missão de apresentar um programa, intitulado “Gugu”, durante a semana, por temporada. Esta fase foi marcada por mesclar entretenimento e grandes entrevistas, algumas bastante polêmicas, como com Suzane Von Ritchthofen, o ex-goleiro Bruno, Roberta Close, Pedro Cardoso, Ricky Martin e Antonio Banderas. Esse formato ficou no ar até 2017.

No ano seguinte, Gugu mais uma vez se reinventou na televisão: pela primeira vez em sua carreira, assumiu a apresentação de um reality show ao comandar a terceira temporada do Power Couple, uma disputa entre casais envolvendo um grande prêmio. À Record TV, ele declarou sobre esta etapa: “Sem dúvida alguma, trata-se de um desafio bem grande na minha trajetória profissional. Mas acredito que isso será bem bacana para mim e para o público, que me verá em uma função diferente”, disse ele. Em 2019, também esteve à frente da quarta temporada do reality show, exibida de abril a julho.

Homem de TV que era, não ficou fora das telas por muito tempo. Em 23 de setembro deste ano, estava novamente no ar com o reality musical Canta Comigo, um formato que o havia surpreendido positivamente desde a primeira edição, também apresentada por ele 2018. Ali, ele comandava um verdadeiro show no qual em que aspirantes a cantores têm que empolgar 100 jurados.

À frente do Canta Comigo, ele encerrou sua história na TV brasileira com o mesmo entusiasmo que marcou o início de sua carreira. Pouco antes da estreia da segunda temporada do Canta Comigo, ele declarou: “O ano passado foi uma alegria ter lançado esse programa, que é sucesso no mundo inteiro, e nós voltamos com esse sucesso nesse mês de setembro e claro que o coração sempre bate mais forte, porque é um programa que, na minha opinião, é um dos mais bonitos e interessantes da TV brasileira”.

Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores do trabalho deste profissional que ajudou a escrever a história da televisão brasileira.