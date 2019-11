Festival de Teatro de Bonecos traz 14 espetáculos gratuitos no fim de semana

O Piccolo Teatro, único da cidade com um palco aberto para a rua, realiza neste fim de semana seu primeiro Festival de Bonecos.

Situado na rua Avanhandava, o pequeno teatro tem espetáculos gratuitos para o público periodicamente. O palco de 4 metros de profundidade abre para a rua, e a própria calçada abarca a platéia.

Confira a programação completa a seguir:

Sábado (23)

O Palhaço Rita Lee

Data: 23.11 – Sábado, às 14h

Artista: Palco dos Bonecos (Luís Maurício)

Com uma mala, bonecos, adereços e perucas coloridas, o espetáculo faz uma homenagem à cantora Rita Lee, em uma apresentação interativa e divertida. Duração: 25 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Oficina de Bonecos para Crianças

Data: 23.11 – Sábado, às 14h30

Artista: Deco Morais

Oficina de bonecos com meias, ​cola quente, confetes, retalhos, botões, sementes, cordões, sucata e materiais recicláveis. Ao término, cada participante pode levar sua peça confeccionada. Destinada para aqueles que possuem ou não prática artística. Duração: 30 minutos. Classificação livre. Gratuito.

A Mala do Caminhante (teatro de marionetes)

Data: 23.11 – Sábado, às 15h

Artista: Deco Morais

Da mala de um artista popular, saem diversos bonecos que vão se apresentando: o Matraca que se acha o grande astro do teatro dramático; o Mandolfe, dono do circo com seu nada bravo leão Capiroto; El Cito, o sábio, entre outras figuras. O público é convidado a participar. Duração: 25 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Marionets in Concert (teatro de marionetes)

Data: 23.11 – Sábado, às 15h30

Artista: Anima Muppets

O ator Virgílio Zago traz um musical performático com suas belíssimas marionetes, que já viajaram o mundo, encantando crianças e adultos. Duração: 25 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Asas para o Mundo

Data: 23.11 – Duas sessões: sábado, às 16h e às 17h

Artista: Lourdes Maria Rosa

Neste teatro de lambe-lambe, uma página voa do livro e transforma-se, através de origami, em vários objetos levando o espectador a uma viagem pela imaginação. Apresentação de 4 minutos para uma pessoa por vez. Duração: 30 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Vó!!! Conta-me um Conto (Teatro de Mímicas e Bonecos)

Data: 23.11 – Sábado, às 16h30

Artista: Metamorfaces

A história mostra a relação entre a criança e sua avó, que a ensina música e danças, acompanhada de uma trupe de bonecos e apresentando ao público um mundo lúdico e mágico. Concepção e apresentação de Esther de Vega e direção de Hugo Oskar. Duração: 25 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Pablo e Violeta (Teatro de Mímicas e Bonecos)

Data: 23.11 – Sábado, às 19h30

Artista: Metamorfaces (Hugo Oskar e Esther de Veja)

O espetáculo traz um encontro entre o poeta Pablo Neruda e a cantora Violeta Parra, mostrando a sensibilidade dos povos da América Latina. Duração: 25 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Bonecomédia

Data: 23.11 – Sábado, às 20h15

Artista: Warley Santana

Warley Santana traz ao Brasil o fenômeno mundial do stand-up com ventriloquia. Sucesso nos teatros de todo o Brasil e do mundo, com apresentações no Japão e Estados Unidos, onde abriu o show da banda Alice in Chains em Cincinatti, Ohio. Duração: 25 minutos. Classificação livre. Gratuito.

O Fio do Samba

Data: 23.11 – Sábado, às 21h

Artista: Cia Bonecos Urbanos

“O Fio do Samba” é uma história formada por esquetes musicais, nas quais os personagens vivem e cantam histórias através de sambas, compostos pela Cia. Bonecos Urbanos. O grupo resgata ritmos como o samba de breque, a exaltação, o enredo, entre outros, em uma bem-humorada homenagem ao ritmo com toda a ginga brasileira. Duração: 25 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Domingo (24)

Estrelas do Brasil (teatro de marionetes)

Data: 24.11 – Domingo, às 14h

Artista: Rafael Leidens

O artista Rafael Leidens traz recortes das mais famosas interpretações de grandes cantoras brasileiras como Carmen Miranda, Elis Regina e Gal Costa. Duração: 25 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Oficina de Bonecos

Data: 24.11 – Domingo, às 14h30

Artista: Celso Ohi

Oficina de Marionetes com material reciclável, com o artista Celso Ohi. Duração: 30 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Os Cariocas de Espuma

Data: 24.11 – Domingo, às 15h

Artista: Cia Bonecos Urbanos (Eduardo Alves)

Através de um espetáculo interativo e bem-humorado, personagens são extraídos do dia-a-dia da Cidade Maravilhosa. O ator-manipulador Eduardo Alves traz a alegria de sua vivência pelas areias do Rio de Janeiro e apresenta seus filhos de espuma, Romualdo Surfista e B-Boy Break Brother, em um contagiante musical interativo, com toda a ginga do reggae e hip hop. Duração: 25 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Chiquinha Gonzaga: a menina faceira

Data: 24/11 – Domingo, às 15h30

Artista: Cia das Cores

Elenco: Alaissa Rodrigues, Artur Reis e Evandro Cavalcante

Direção: Edson Gon

O espetáculo conta as diversas facetas de Chiquinha Gonzaga a partir do seu universo musical. Três vendedores de rua encenam algumas peripécias de sua infância, situações pitorescas de sua vida e momentos lúdicos de suas criações. Elenco: Alaissa Rodrigues, Artur Reis e Evandro Cavalcante. Duração: 25 minutos. Classificação livre. Gratuito.

O Mundo Mágico de Abilê-Abilá (Teatro de Mímicas e Bonecos)

Data: 24.11 – Sábado, às 16h

Artista: Metamorfaces

O palhaço Abilê-Abilá, acompanhado de sua trupe de bonecos, apresenta ao público um mundo lúdico e mágico, tendo a alegria como seu estandarte. Duração: 25 minutos. Classificação livre. Gratuito.

O Fantástico Circo dos Bonecos Brincantes (teatro de marionetes)

Data: 24.11 – Domingo, às 16h30

Artista: Grupo Bonecos Contadores de Histórias

Direção: Celso Ohi

Espetáculo recria esquetes e cenas da tradicional arte circense. Duração: 25 minutos. Classificação livre. Gratuito.

SERVIÇO

Festival de Bonecos

Onde: Piccolo Teatro, Rua Avanhandava, 40 – São Paulo

Quando: 23 a 24 de novembro

Entrada gratuita