'Exorcizei a Josiane', diz Agatha Moreira ao mostrar novo visual

Fiz o que todo mundo tá com vontade de fazer: exorcizei a Josiane! 🤣 Obrigada @tiparente pelas suas doses de autoestima sempre infalíveis! ⚡️ . Agora tenho dois avisos: .⚠️ É hoje o final de A Dona Do Pedaço e eu to muito nervosa! 😬 .⚠️ O link pra vc me dar seu voto no Troféu Domingão Melhores Do Ano tá lá na bio! ♥️