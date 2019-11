Cartazes individuais dos personagens de 'Star Wars: A Ascensão Skywalker' são divulgados

Esquentando ainda mais a divulgação de 'Star Wars: A Ascensão Skywalker', cartazes individuais dos personagens do filme foram divulgados, e dá para ver mais detalhes de cada um deles.

Veja também:

Executivo chegou a pedir que Julia Roberts interpretasse a ativista negra Harriet Tubman nos cinemas

Diretor de ‘Coringa’, Todd Phillips esclarece rumores sobre sequência do filme

O filme, que é o nono episódio da saga, encerra a trilogia estrelado por Rey (Daisy Ridley), Kylo Ren (Adam Driver), Finn (John Boyega) e Poe Dameron (Oscar Isaac). A trama do novo filme, de acordo com a Entertainment Weekly, é que a Primeira Ordem dizimou a Resistência, por isso Finn e Poe são enviados por Leia para procurar novos aliados pela galáxia. Enquanto isso, Rey vai treinar para aperfeiçoar seu uso da Força, e os três se uniram pela primeira vez.

'Star Wars: A Ascensão Skywalker' estreia aqui no Brasil no dia 19 de dezembro, e vale lembrar que Daisy, John e Oscar estarão presentes na CCXP 2019, juntamente com o diretor J.J. Abrams e a presidente da LucasFilm, Kathleen Kennedy.