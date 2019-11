Uniforme do Asa Noturna na série 'Titãs' foi finalmente revelado

A série 'Titãs' vai introduzir o herói Asa Noturna, que é como o Robin passa a se chamar quando decide se 'desligar' do Batman de vez. E o uniforme dele finalmente foi revelado!

Veja também:

Largo da Batata recebe shows de Inocentes e Autoramas neste sábado

Triston Palma se apresenta pela primeira vez em São Paulo

O uniforme segue o padrão do clássico que o Asa Noturna usa nas HQs, preto com detalhes em azul, e segue o estilo dos uniformes da série, com uma pegada mais armadura.

De acordo com o site ComicBook, Dick Grayson, interpretado por Brenton Thwaites, vai aparecer como o Asa Noturna pela primeira vez no último episódio da segunda temporada de 'Titãs', que será exibido no Estados Unidos no dia 29 de novembro.