Triston Palma se apresenta pela primeira vez em São Paulo

Um dos principais nomes da cultura dancehall jamaicana, tendo parcerias com Bob Marley no fim da década de 1970, o músico Triston Palma faz no sábado (23) sua primeira apresentação em São Paulo, no Mundo Pensante.

Palma fez muito sucesso na Jamaica em 1980 e desde então virou um ícone do estilo musical. Seu maior sucesso, “Joker Smoker”, foi lançado em 1982 e foi relançado no Brasil no ano passado.

A noite ainda tem Sistah Chilli, que recebe Rasec e Regiane Cordeiro; o projeto Dancehall de Quebrada, formado por Jimmy Luv, Xandão Cruz, Jah Wala e Michel Irie; e também se apresenta Zion Sounds feat. Vetinho. Antes e depois dos shows tem DJ set Jamaica 100% em vinil com Fatiado Selecta.