Trailer de 'Trolls 2' apresenta diferentes tipos de trolls e nova ameaça

O primeiro trailer de 'Trolls 2' foi finalmente divulgado e ele apresenta a nova ameaça que os personagens terão que enfrentar: outros trolls!

A sinopse do filme é 'Poppy e Tronco descobrem que são apenas uma das seis tribos Trolls, espalhadas por seis países diferentes e dedicadas a seis tipos diferentes de música: Funk, Country, Techno, Clássica, Pop e Rock. O mundo deles está prestes a ficar muito maior e o volume, muito mais alto. Um membro da realeza do hard rock, Rainha Barb, auxiliada por seu pai, Rei Metal, quer destruir todos os outros tipos de música para deixar o rock reinar sozinho. Com o destino do mundo em jogo, Poppy e Tronco, juntamente com seus amigos – Bitelo, Chenille, Cetim, Cooper e Guy Diamante – partem numa jornada para visitar todos os outros territórios, buscando unir os Trolls em harmonia contra Barb, que está tentando passar por cima deles'.

'Trolls 2' está com estreia marcada para o dia 16 de abril de 2020 aqui no Brasil!