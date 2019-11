Mimo Festival ganha versão em São Paulo com atividades gratuitas

Já são cinquenta edições em 16 anos e, enfim, o Mimo Festival chega a São Paulo. Sua estreia acontece de nesta sexta (22) a domingo (24), com 40 atividades gratuitas entre shows e cinemas, em alguns pontos culturais da cidade.

Veja também:

Álvaro Morte, famoso Professor de ‘La Casa de Papel’, estrela novo filme espanhol, ‘O Píer’

Gugu: Primeiro boletim médico será divulgado nesta sexta

A Praça das Artes abre a programação com atividades educativas, mas amanhã terá uma série de shows a partir das 17h, com Chico da Tina (Portugal), Edgar, Noura Mint Symali (Mauritânia), Xênia França e Amadou & Mariam (Mali). Theatro Municipal e Mosteiro de São Bento também recebem a programação musical.

O Centro Cultural São Paulo é o lugar do cinema, com documentários brasileiros exibidos de hoje domingo, a partir das 16h. Edy Star, Rumo, Manguebeat e Ary Barroso são alguns dos temas da mostra.

Protagonismo negro e a música feminina são destaque dos fóruns que acontecem hoje, a partir das 11h, no Sesc 24 de Maio, que conta novamente com Xênia, Noura e Amadou & Mariam.

A programação completa do Mimo Festival pode ser vista no site do evento.