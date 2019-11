MasterChef Brasil - A Revanche: ‘A equipe confiou totalmente em mim’, diz Katleen

A participante Katleen Lacerda enfrentou uma das provas em equipe mais difíceis do MasterChef – A Revanche. Além de ter que liderar o seu time, a cozinheira foi a única do grupo que pode provar e visualizar os quatro pratos que deveriam ser reproduzidos por ela, Fernando Kawasaki e Thiago Gatto.

"Agora que a gente está em número reduzido, todas as pessoas que estão aqui são muito boas. Eu sabia que, independentemente de quem formasse a minha equipe, as chances de ganhar seriam iguais. Só que os meninos foram incríveis. Eles seguiram muito bem tudo o que eu disse e confiaram totalmente em mim", disse em entrevista ao Portal da Band.

"Eles acataram muito bem tudo o que eu disse e, mais do que isso, sempre me procuravam, pediam para eu provar e conferir os sabores. A gente teve uma boa harmonia no grupo. Foi difícil porque eu não podia ficar presa em uma praça só, porque só eu sabia como eram os pratos, os sabores e os processos. Então, eu tinha que fazer as minhas preparações e ainda conferir as preparações deles", continuou.

"Sou mais do tipo de pessoa que gosta de pegar uma coisa para fazer e focar, mas eu não podia fazer isso. Eu tinha que ficar passando nas praças. Foi uma experiência nova para mim, que eu gostei bastante", completou a capitã do time vermelho que conseguiu arrancar elogios dos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin com suas reproduções (veja as receitas aqui).

"Para mim, os mais difíceis foram o amuse bouche e a entrada, porque tinham sabores muito sutis. O blini tinha uma textura muito particular e o creme de pepino tinha uma leveza que combinava com o sorvete de wasabi. Para mim, essas foram as duas receitas mais difíceis e, por isso, eu fiquei responsável por elas", explicou.

"O feedback dos chefs me deixou muito segura com relação às escolhas que eu fiz para a minha vida, que é seguir na cozinha. E só por experiências como as dessa prova, já valeu o programa inteiro. Foi realmente muito especial para mim", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.