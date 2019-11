Artista Marcia Pastore tem retrospectiva na Pina Estação

A Pinacoteca apresenta a exposição “Marcia Pastore: Contracorpo”, que faz um recorte da produção da artista reunindo 40 trabalhos produzidos ao longo de quase três décadas.

Com curadoria de Ana Maria Belluzzo, o conjunto de peças envolve as artes plásticas e a arquitetura ao enfatizar as relações poéticas entre força, matéria e espaço.

Com borracha, gesso, ferro, entre outros materiais, Marcia usa técnicas distintas ao revisitar tanto tradições escultóricas como métodos de fabricação para chegar a um resultado.