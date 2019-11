Minidocumentário explora making of do álbum póstumo de Leonard Cohen; assista

Imortalizado pelo sucesso de "Hallelujah", o cantor Leonard Cohen deixou a Terra em 2016, pouco após o lançamento de sua última canção em vida. Três anos depois, suas canções inacabadas são transformadas no álbum póstumo "Thanks for the Dance", liberado nesta sexta-feira (22).

O canal do cantor no YouTube também ganhou novidade, com um mini documentário de pouco menos de dez minutos. O vídeo traz imagens da carreira e dos últimos dias de Cohen, bem como a explicação do processo por trás do álbum.

"Quando meu pai viu o sucesso de 'You Want It Darker' logo antes de sua morte, ele me pediu: 'Complete a missão. Termine as músicas que começamos"", conta o filho do cantor, Adam.

O álbum póstumo de Leonard Cohen traz colaborações com artistas como Beck, Damien Rice, Leslie Feist e membros das bandas Arcade Fire e Death Cab for Cutie. Assista o mini-documentário "The Story of Thanks for the Dance" a seguir: