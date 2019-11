Largo da Batata recebe shows de Inocentes e Autoramas neste sábado

O projeto “SP Music Ação Rua” vai ter intensa programação sócio-cultural no sábado (23), de graça, no Largo da Batata, em Pinheiros.

A partir das 12h serão oito atrações musicais, com Inocentes, Autoramas, Marcelo Gross (ex-Cachorro Grande), Alex Valenzi, Cabeça pilhada e Anjos do Beco, mais duas bandas escolhidas em concurso do site ShowLivre, além de feira de vinil e graffiti ao vivo, com Binho Ribeiro.

Haverá ainda ações sociais, como corte de cabelo gratuito e um ponto do Centro de Apoio ao Trabalhador, com oportunidades de emprego.