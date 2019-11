La Casa de Papel: Possível fim e série derivada podem ter sido revelados

A série “La Casa de Papel” se tornou um dos maiores sucessos da Netflix em muitos países. Dessa forma, é possível que a plataforma faça o possível para continuar a história da Resistência que conquistou tantos fãs.

Esta semana, Jesús Colmenar, produtor executivo e diretor , esteve com Pedro Alonso, que dá vida a Berlim, no Festival Internacional de Cinema de Almeria. No evento, eles deixaram escapar algumas informações que podem indicar notícias animadoras para os fãs.

Durante a conversa, Colmenar garantiu que a quarta parte de "La Casa de Papel" será lançada em 2020. Além disso, confirmou que já estão trabalhando em uma quinta temporada, segundo o PublImetro Chile.

Como se isso não bastasse, quando a possibilidade de uma série derivada focada em um dos protagonistas foi levantada, a resposta foi bastante misteriosa: "Essa informação nos custaria a vida", respondeu.

Alonso ainda acrescentou que "os personagens ganharam tanta força que quase se poderia fazer um spin-off de cada um".

Como anunciado anteriormente pelos atores como Rodrigo de la Serna (Palermo) e Najwa Nimri (Inspetora Sierra), a quarta parte estará disponível na Netflix em janeiro enquanto a quinta será filmada.

Apesar das boas novas, devemos levar em conta que se uma nova produção derivada realmente está sendo planejada, a trama que acompanhamos atualmente pode estar chegando ao fim.

Infelizmente, nem tudo são boas notícias e uma personagem querida da série pode ter tido um triste fim. Se trata de Nairóbi, que declarou recentemente: “Não comecei a gravar nada. Não sei de nada, nem mesmo sei quando a quarta temporada estreia”.

O jornal espanhol Vozpopuli informou que a próxima temporada de “La Casa de Papel” estará disponível em 18 de janeiro de 2020.