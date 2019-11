Gugu: Primeiro boletim médico será divulgado nesta sexta

Um boletim médico sobre o estado de saúde de Gugu Liberato deve ser divulgado nesta sexta-feira (22). Sem dar detalhes, pessoas próximas à família disseram que o quadro é considerado grave.

Em nota, a assessoria do apresentador informou que o relatório será divulgado primeiramente à família e que as informações que circulam sobre uma suposta morte são inverídicas.

O apresentador foi internado em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, após sofrer um acidente na casa onde mora, na Flórida, na última quarta-feira (20). Ele teria caído do telhado e batido a cabeça com certa gravidade em uma quina.

Após especulações, sua assessoria divulgou um comunicado no final da noite de quinta (21), afirmando que “Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas. Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestação de apoio.”

Durante o programa “Cidade Alerta” de ontem, exibido pela Record TV, emissora em que Gugu apresenta o “Canta Comigo”, Luiz Bacci falou pouco sobre o caso: “Ele sofreu um acidente na casa dele. Teve uma queda de aproximadamente quatro metros de altura.”

Sua mulher, a médica Rose Miriam di Matteo e os três filhos João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15, estavam com Gugu nos EUA. A mãe do apresentador, Maria do Céu, de 90 anos, outros familiares e o diretor Homero Salles viajaram ontem mesmo para Orlando.

História

Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu em São Paulo, em 1959. Filho de portugueses, começou na TV aos 22 anos, em 1981, apresentando o “Sessão Premiada”, no SBT. Poucos anos depois já era o principal nome da emissora de Silvio Santos, ocupando o “Viva a Noite” aos sábados e, posteriormente, o “Domingo Legal”, período que teve maior sucesso, na década de 1990.

Sua carreira no SBT durou até 2009, quando se transferiu para a Record TV. A parceria não foi tão bem-sucedida como na emissora anterior e seu contrato foi rescindido em 2013. Mas, logo depois, voltou a comandar programas na Record, primeiro como atração própria e depois à frente de reality shows, como “Power Couple” e, mais recentemente, “Canta Comigo”, que tem final programada para o próximo dia 4 – a atração já está totalmente gravada.