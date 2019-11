Grey’s Anatomy: Meredith pode ser disputada por dois pretendentes na 16ª temporada

View this post on Instagram

Richard Flood se suma a la temporada 16 de ''Grey's Anatomy'' : Segun informa Deadline, Flood(Shameless) se une al elenco en un papel regular para dar vida al Dr. Cormac Hayes, el nuevo jefe de pediatria del Hospital Grey Sloan, ocupando el lugar de (ALERTA SPOILER) Karev (Justin Chambers), quien fue despedido en el final de la temporada pasada y ahora trabaja en el Hospital General del Noroeste Pacífico #GreysAnatomy #RichardFlood #GreysAnatomySeason16