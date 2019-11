Família atende vontade de Gugu e autoriza doação de órgãos

A doação de órgãos era uma vontade do apresentador. De acordo coma nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa de Gugu, a morte encefálica foi confirmada pelo Prof. Dr. Guilherme Lepsk após ser constatada a irreversibilidade do quadro clínico.

Gugu deu entrada no hospital Orlando Health na quarta-feira, 20, após cair de uma altura de cerca de quatro metros e bater a cabeça em um móvel. Segundo a equipe de reportagem da Band, o apresentador estava no forro de sua casa tentando consertar o ar condicionado.

O apresentador de 60 anos era casado com a médica Rose Miriam di Matteo, com quem tinha três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos.

Atualmente, Gugu apresentava o reality show Canta Comigo da Record TV, que tem final prevista para ir ao ar no dia 4 de dezembro. O conteúdo do programa já foi gravado previamente.