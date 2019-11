CCXP 2019: Ator de 'Harry Potter' é confirmado como convidado do evento

Mais um ator foi confirmado como convidado da CCXP 2019, e essa é uma boa notícia para os fãs de 'Harry Potter'. Mark Williams, que interpretou o senhor Weasley, estará presente no terceiro dia de evento!

Mark vai marcar presença na CCXP 2019 no sábado, dia 7, para uma sessão de fotos e autógrafos com os fãs. Ele é o segundo ator da saga que marca presença no evento, já que Evanna Lynch foi uma das convidadas da edição de 2016.

A CCXP 2019 acontece do dia 5 a 8 de dezembro, no São Paulo Expo, e todos os ingressos já estão esgotados. E muitos convidados já foram anunciados, como o elenco de 'Star Wars', 'Mulher-Maravilha 1984', 'Aves de Rapina' e muito mais!