Luciano Huck e outros apresentadores pedem orações para Gugu

Após as notícias do acidente que Gugu sofreu nesta quinta (21), após cair de 4 metro de altura e bater a cabeça, amigos do apresentador se pronunciaram e pediram orações para ele.

Rodrigo Faro compartilhou duas fotos ao lado de Gugu em seu Instagram e escreveu na legenda 'Não pode ser meu Deus… Alguém diz que essa notícia não é verdadeira… Por favor…' e completou com 'NÃO PAREM DE ORAR!!!!!ELE VAI SAIR DESSA!!!'. Na sequência, o apresentador compartilhou outra foto com Gugu e postou o comunicado oficial da assessoria dele sobre o estado de saúde.

Ticiane Pinheiro também compartilhou uma foto ao lado de Gugu e na legenda disse que está orando por ele e sua família 'TODO MEU CORAÇÃO E MINHAS ORAÇÕES PARA O MEU AMIGO @guguliberato E SEUS FAMILIARES !!!'.

Quem também se pronunciou foi Luciano Huck, que postou uma foto antiga ao lado de Gugu e escreveu 'Estamos rezando por vc!!!!'.