Amigos e colegas de profissão lamentam morte de Gugu

Vá em paz meu amigo, meu ídolo, meu professor @guguliberato 🖤🙏🏼 reproduzo aqui, a mensagem que ele mandou para mim quando assinei contrato com o @sbtonline : “Querida, estarei sempre na torcida por vc. O SBT é uma empresa extraordinária e tenho certeza q vc será muito feliz lá. Vc merece ! Mil 😘😘😘😘” … Generoso, gentil, amoroso, educado, talentoso, trabalhador, um amigo que sempre me tratou com muito amor e respeito e que vai morar para sempre no meu coração 🖤 Esta foto foi tirada no @teletonoficial de 2017, quando nos reencontramos nos bastidores do @sbtonline . Trabalhamos juntos na @recordtvoficial . Quando ele chegou, o recebi de coração aberto e nos tornamos amigos. Quando saí, recebi seu carinho, como sempre foi de costume (como se vê no texto). Obrigada por tudo 🙏🏼🙌🏼 Deus te receba com toda sua luz ☀️ #gugu #amor #respeito #gratidao #deus #rip #guguliberato #luto