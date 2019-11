'O Píer': Álvaro Morte, famoso Professor de 'La Casa de Papel', estrela novo filme espanhol

Uma das séries de maior sensação global nos últimos anos foi 'La Casa de Papel', estrelada por Álvaro Morte, mais conhecido como O Professor. Em seu trabalho mais recente, 'O Píer', que estreia neste sábado (23) no canal Lifetime, às 21h40, o ator se encontrou novamente com os criadores da atração que conta sobre o roubo da Casa da Moeda Real da Espanha, Álex Pina e Esther Martínez Lobato.

Esse time pretende repetir o sucesso, agora com um thriller romântico que rompe com os esquemas tradicionais, em que Álvaro interpreta um homem chamado Oscar que traiu sua esposa por oito anos.

Qual é a grande reflexão de ‘O Píer’?

Hoje é preciso ter a cabeça aberta e não se deixar levar pelo que eles ensinam desde a infância ou pelo que a sociedade diz. A reflexão é que você precisa ser consistente com seus sentimentos, abraçá-los, não julgá-los, não machucar ninguém na sua frente e seguir em frente.

Sua perspectiva sobre o amor mudou após a série?

Me fez ver que existem outros tipos de amor. Pessoalmente, nada mudou na minha vida, mas se você conversar com as gerações mais novas, ninguém condena o poliamor, então acho que se a vida evolui e você não, você fica para trás… e isso me parece muito interessante.

O que mais te exigiu ao interpretar Oscar?

Álex e Esther sempre exigem que você vá mais longe na interpretação. Eles apresentam um risco e você precisa fazer um esforço. No entanto, esse salto ao vácuo que eles propõem é um salto muito seguro e confortável, devido à grande equipe técnica que o abraça. Um dos objetivos que eu tinha no momento de interpretar o Oscar era afastá-lo completamente de O Professor. Há momentos em que é difícil se separar por causa do peso que ele tem, mas quando se tratava de gerar Oscar, eu e os produtores estávamos muito conscientes de fazer coisas que não lembrariam o Professor.

Como sua vida mudou desde ‘La Casa de Papel’?

Mudou muito em uma direção, mas em outra sou o mesmo. Não mudei meus hábitos ou comportamento. Mas é verdade que, por um lado, existe a parte da fama e é estranho que me solicitem fotos e autógrafos da noite para o dia. Além disso, recebi muitas propostas de trabalho de várias partes do mundo e isso me faz ser um sortudo.