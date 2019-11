'A Divisão': Filme nacional baseado em fatos reais de sequestros ganha trailer

'A Divisão' é o novo filme nacional que estreia em 2020, e o primeiro trailer foi divulgado mostrando muita ação e cenas cheias de tensão. Baseado em fatos reais, o longa vai relembrar a onda de sequestros que assolou o Rio de Janeiro nos anos 1990.

Veja também:

Elenco de ‘Frozen’ canta músicas dos filmes nas ruas de Los Angeles

Minidocumentário explora making of do álbum póstumo de Leonard Cohen; assista

Estrelado por Erom Cordeiro, Silvio Guindane, Natalia Lage, Thelmo Fernandes e Marcos Palmeira, 'A Divisão' vai acompanhar um grupo de policiais tentando acabar com os sequestros. A sinopse do filme é 'No fim dos anos 1990 uma onda de sequestros abala o Rio de Janeiro. Um grupo de policiais assume a Divisão de Antissequestro (DAAS) e a missão de desmontar as quadrilhas que transformou o crime em indústria. Nos bastidores das investigações, a disputa de poder opõe de um lado, Mendonça – policial incorruptível porém extremamente violento – e do outro, Santiago, Ramos e Roberta – eficientes porém corruptos. O resultado: em poucos anos, zero ocorrências'.

'A Divisão' tem direção de Vicente Amorim, e está com estreia marcada para o dia 9 de janeiro nos cinemas brasileiros!