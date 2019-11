Scarlett Johansson tem corpo criticado e internet sai em defesa

A norte-americana Scarlett Johansson foi assunto do momento nas redes sociais. O motivo? Fotos recentes da atriz mostram uma leve curva em sua barriga e marcas naturais de celulite em sua coxa e bumbum.

As imagens não-retocadas de Scarlett de biquíni logo foram alvo de comentários maldosos de internautas. O usuário @AlphaSpartan_, cujo nome de perfil pode ser traduzido para "Macho Alfa", fez um deles. "Scarlett Johansson antes estava boa, agora tem barriga de cerveja, dá para ver como o feminismo está a destruindo".

As críticas, no entanto, não foram perdoadas. Entre os comentários sobre a atriz no Twitter, nesta quinta-feira (21), a maioria é em sua defesa.

Esperando o feminismo me destruir até eu virar a gata da Scarlett Johansson https://t.co/pGO0Ikgkwk — Maria Fernanda (@MariaFerds_) November 21, 2019

Scarlett Johansson de biquíni passando na sua tml pra mostrar o quão gostosa fica com sua barrigua de cerveja e celulite pic.twitter.com/4lsFk98o0I — ᴀɴɴᴀ; ama a scarlett Johansson (@russianwidsw) November 20, 2019

Houve também quem criticasse a exposição das críticas – que, apesar de representarem uma minoria bastante reduzida, chamaram atenção a ponto de chegarem ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter. A jornalista Marie Declerq, da Vice Brasil, resumiu o argumento:

scarlett johansson nos TT por causa de um post visivelmente clickbait de uma página chamada ALPHA MALE. sinceramente, né gente. — marie declercq (@vieneinpace) November 21, 2019

Atualmente, Scarlett está trabalhando no tão aguardado filme solo da Viúva Negra, nomeado a partir da personagem.

Ela também foi agraciada com a estatueta de melhor performance no Santa Barbara International Film festival, por sua atuação em História de um Casamento. No longa, Johansson tem como par romântico Adam Driver – intérprete de Kylo Ren na saga Star Wars.