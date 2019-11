Ostentação e pink money marcam clipe de ‘Magenta Ca$h’ de Gloria Groove

Depois de propor diversos desafios aos fãs nas redes sociais, a drag queen Gloria Groove liberou nessa terça-feira, 19, o segundo clipe do seu álbum audiovisual Alegoria. A faixa Magenta Ca$h fala sobre o pink money, mas também traz ostentação em suas rimas.

O vídeo tem direção de João Monteiro e a música repete a bem-sucedida parceria com os produtores Pablo Bispo, Ruxell e Sérgio Santos, conhecidos como Dogz. Magenta Ca$h tem ainda os vocais da rapper Monna Brutal, que tem ganhado cada vez mais espaço com suas rimas preciosas e afiadas no freestyle.

"O jeito que a Monna rima, o fato dela ser uma travesti destemida… Acho ela tão corajosa falando, que é uma coisa que me atrai muito. Para mim, ela é a personificação da coragem que eu gostaria de ter. Sou fã da pessoa que ela é, da capacidade dela de rimar, da inteligência e da sua sagacidade. Para mim, ela era a pessoa certa para falar de pink money comigo", completou.

Gloria disse ainda que essa foi uma oportunidade de "reparação histórica". "A gente como homem gay fazendo drag acaba saindo na frente das travestis em muitas coisas, porque elas são muito preteridas – em qualquer meio, mas na música também. Por isso, eu tento fazer uma 'reparação histórica', incluindo essas pessoas no meu trabalho", completou.

Além de Magenta Ca$h, a drag queen já lançou o clipe de Mil Grau e em breve serão divulgadas as faixas audiovisuais de Sedanapo e A Caminhada, completando assim as quatro canções do EP Alegoria.