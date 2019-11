Objetos icônicos de 'Friends' serão leiloados para caridade

Se você já quis uma caneca diretamente do Central Perk, essa pode ser sua chance. A Warner Bros. anunciou que uma série de objetos icônicos de 'Friends' serão leiloados para arrecadar dinheiro para doar!

Veja também:

Príncipe Andrew encerra vida pública após suspeitas de envolvimento com tráfico sexual

Minissérie da Hebe Camargo estreia em dezembro

O dinheiro arrecadado com o leilão dos objetos, que vão desde o sofá do Central Perk a convites do casamento da Monica e do Chandler, será destinado para o Projeto Trevor, maior organização mundial de prevenção de suicídios e intervenção em crises para jovens LGBTQ.

A lista do que será leiloado é grande, e os objetos não são baratos, assim como também tem réplicas e coisas que realmente estavam nos sets de 'Friends'. Confira a lista completa:

• Xícara de café em serigrafia de edição limitada e numerada, modelada após a imagem da assinatura na parede do Central Perk. A impressão é assinada pelo artista Burton Morris. Estimativa US$ 3.000.

• Reprodução autorizada em edição de estúdio do traje Holiday Armadillo de Ross Geller, Estimativa entre US$ 10.000-15.000.

• Reprodução autorizada em edição de estúdio do sofá laranja Central Perk, Estimativa entre US$ 6.000-8.000.

• Canoa de madeira de Joey Tribbiani e Chandler Bing e duas pás. Estimativa entre US$ 4.000-6.000.

• Vestido havaiano com estampa de Rachel Green, Estimativa entre US$ 3.000-5.000.

• Reprodução autorizada na edição de estúdio do porta-retrato. Estimativa entre US$ 2.000 a 3.000.

• Reprodução autorizada em edição de estúdio da Turquia com óculos de sol. Estimativa entre US$ 2.000 a 3.000.

• VHS de Buffay The Vampire Layer. Estimativa entre US$ 1.500-2.500.

• O pinguim de Joey Tribbiani, conhecido como Hugsy, Estimativa entre US$ 1.000-1.500.

• Conjunto de convites de casamento de Monica Geller e Chandler Bing. Estimativa entre US$ 1.000-1.500.