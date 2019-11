MIS terá exposição holográfica sobre dinossauros em 2020

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, assinou na quarta-feira (20) um acordo com a Hologram Brasil para a realização de duas exposições holográficas no MIS Experience em 2020. Ainda está prevista a transferência da tecnologia, que permite ao MIS capacitar criadores brasileiros para criar suas próprias obras utilizando hologramas.

Aberto ao público no início de novembro, o MIS Experience é o novo espaço do Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado na zona oeste da capital. Atualmente, está em cartaz a mostra “Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio”.

LEIA MAIS:

Divulgada primeira imagem da segunda temporada de ‘You’, série da Netflix

Objetos icônicos de ‘Friends’ serão leiloados para caridade

O acordo foi assinado durante visita à Base Entertainment, empresa norte-americana que desenvolveu tal tecnologia para espetáculos e exposições holográficas. A Base se juntou às empresas brasileiras Dream Factory e Opus para criar a Hologram Brasil, com sede em São Paulo.

A primeira exposição será sobre a evolução da holografia, dos primórdios até a tecnologia da Base Entertainment.

A segunda será sobre dinossauros, com curadoria de Jack Horner, consultor da série de filmes Jurassic Park. Ainda não foram divulgadas datas ou detalhes adicionais sobre os projetos de 2020.