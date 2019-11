MasterChef Brasil é finalista do Produ Awards 2019

O MasterChef Brasil é finalista em duas categorias da premiação pan-americana Produ Awards 2019. Exibido pela Band, o programa está concorrendo à melhor direção de imagem de reality show, com Vasco Hormaeche, e também a conteúdo com melhor estratégia digital.

Em sua terceira edição, o Produ Awards é um dos mais importantes prêmios de reconhecimento de produções de entretenimento feitos para a América Latina e Estados Unidos. Seu júri é formado por mais de 100 profissionais especialistas da área, além de uma seleção de executivos do audiovisual.

Em entrevista ao Portal da Band, Hormaeche revelou que recebeu com surpresa à indicação. "Estamos competindo com programas do continente inteiro! Tem programas feitos na Argentina, no México, no Brasil e nos Estados Unidos. É um orgulho muito grande para mim, um grande alívio e um grande reconhecimento. Para além de resultados ou prêmios, já estou muito feliz de ter sido indicado", disse o diretor.

"É uma indicação que quero compartilhar com meus diretores de fotografia, meus cinegrafistas, meus operados de vídeos e toda a equipe de cenário e arte da Band e da Endemol Shine Brasil, que são parte importantíssima no nosso resultado visual final. Nós fazemos o programa com muito orgulho e sabemos que estamos fazendo um produto que está marcando uma diferença estética", completou.

A indicação na categoria de melhor estratégia digital vem como reconhecimento aos esforços do programa em construir, além da exibição na televisão, uma forte relação com a audiência em outras mídias. Foi desta forma que o MasterChef Brasil se tornou o maior canal do YouTube da franquia em nível mundial.

A premiação do Produ Awards será realizada nesta quinta-feira, 21, em Cancun, no México. Outros programas brasileiros que concorrem ao prêmio em diversas categorias são Dancing Brasil, da Record; Me Chama de Bruna, produção nacional da FOX; Eisenbahn Mestre Cervejeiro e O Próximo Número 1 VillaMix, ambos para internet.