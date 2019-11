Executivo chegou a pedir que Julia Roberts interpretasse a ativista negra Harriet Tubman nos cinemas

Anos atrás quando surgiu a ideia de fazer um filme sobre a ativista negra Harriet Tubman, um dos executivos chegou a pedir que a atriz Julia Roberts interpretasse a protagonista. O roteirista Gregory Allen Howard revelou essa sugestão bizarra em entrevista publicada no Los Angeles Times.

Ao comentar o episódio, que aconteceu em 19954, Gregory Allen disse 'Me disseram que um chefe de estúdio disse em uma reunião: 'Esse script é fantástico. Vamos trazer Julia Roberts para interpretar Harriet Tubman'. Quando alguém explicou que Roberts não podia ser Harriet, o executivo respondeu: 'Faz muito tempo. Ninguém vai saber a diferença''.

O roteirista ainda completou dizendo naquela época era difícil conseguir apoio para filmes com protagonistas negros: 'Quando '12 Anos de Escravidão' se tornou um sucesso e faturou centenas de milhões de dólares em todo o mundo, eu disse ao meu agente: 'Você não pode dizer que esse tipo de história não vai ganhar dinheiro agora. Então 'Pantera Negra' realmente abriu as portas'. 25 anos depois disso, o filme 'Harriet' estreou e protagonizado pela vencedora do Tony, Cynthia Erivo.