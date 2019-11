Divulgada primeira imagem da segunda temporada de 'You', série da Netflix

Finalmente a primeira imagem dos novos episódios da série 'You' foi divulgada, e podemos ver Joe, interpretado por Penn Badgley, com encontrando uma nova obsessão.

A segunda temporada de 'You' está com estreia marcada para o dia 26 de dezembro, e, além do retorno de Penn, o elenco ainda conta com Victoria Pedretti, Ambyr Childers, Magda Apanowicz, Melanie Field, Charlie Barnett e James Scully.

Na segunda temporada, Joe se muda para Los Angeles e vai se apaixonar por uma chefe de cozinha, Love Quinn, que se tornará sua nova obsessão.