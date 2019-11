Confira quais filmes estreiam nos cinemas nesta quinta

Nesta quinta (21) muitos filme estreiam nos cinemas brasileiros, de romances a histórias de guerra, assim como o candidato brasileiro ao Oscar 2020. Então confira quais as novidades que entram em cartaz hoje.

'A Vida Invisível'

[Brasil, 2018], de Karim Aïnouz. Com Carol Duarte e Julia Stockler

Rio de Janeiro, década de 1940. Eurídice (Carol Duarte) é uma jovem talentosa, mas bastante introvertida. Guida (Julia Stockler) é sua irmã mais velha, e o oposto de seu temperamento em relação ao convívio social. Ambas vivem em um rígido regime patriarcal, o que faz com que trilhem caminhos distintos: Guida decide fugir de casa com o namorado, enquanto Eurídice se esforça para se tornar uma musicista, ao mesmo tempo em que precisa lidar com as responsabilidades da vida adulta e um casamento sem amor com Antenor (Gregório Duvivier).

‘Midway – Batalha em alto mar’

[EUA, 2019], de Roland Emmerich. Com Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans e Nick Jonas

O filme traz a perspectiva de soldados e aviadores (americanos e japoneses) que lutaram bravamente durante a Batalha de Midway, no Oceano Pacífico em junho de 1942. Através de mensagens codificadas, a Marinha Americana conseguiu identificar a localização e o horário dos ataques previstos pela Marinha Imperial Japonesa. Até hoje a disputa é considerada pelos historiadores como um dos pontos mais relevantes para o fim da Segunda Guerra Mundial.

'Um Dia de Chuva em Nova York'

[EUA, 2018], de Woody Allen. Com Timothée Chalamet, Elle Fanning

Os jovens Ashleigh (Elle Fanning) e Gatsby (Timothée Chalamet) formam um casal que planeja uma viagem romântica a Nova York. No entanto, quando chegam no local, os planos mudam: Ashleigh descobre a possibilidade de fazer uma entrevista com o famoso diretor de cinema Roland Pollard (Liev Schreiber), e Gatsby acaba encontrando a irmã (Selena Gomez) de uma antiga namorada. Ao longo do passeio, Ashleigh e Gatsby descobrem novas paixões e oportunidades únicas.

'A Grande Mentira’

[EUA, 2019], de Bill Condon. Com Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey

Em um jogo de gato e rato, o golpista Roy Courtnay (Ian McKellen) não resiste aplicar seu golpe mais uma vez quando conhece a recém-viúva Betty McLeish (Helen Mirren) online. Porém, à medida em que a mulher abre sua casa e sua vida para o vigarista, ele se surpreende quando começa a se importar com ela.

‘Medo Profundo – O Segundo Ataque’

[Reino Unido, 2018], de Johannes Roberts. Com John Corbett e Nia Long

Quatro adolescentes viajam para explorar uma cidade maia submersa, mas a empolgação se transforma em choque de terror quando descobrem que as ruínas submersas são um campo de caça para os grandes e mortais tubarões brancos. Com seus suprimentos de ar diminuindo constantemente, as amigas devem navegar pelo labirinto subaquático de cavernas claustrofóbicas e túneis sinistros em busca de uma saída do inferno aquático.

‘Bixa Travesty’

[Brasil, 2019], de Claudia Priscilla e Kiko Goifman. Documentário

O corpo político de Linn da Quebrada, cantora transexual negra, é a força motriz do documentário, que captura a sua esfera pública e privada, ambas marcadas não só por sua presença de palco inusitada, mas também por sua incessante luta pela desconstrução de esteriótipos de gênero, classe e raça.