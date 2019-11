Erykah Badu volta a São Paulo para show único

A cantora Erykah Badu esteve no Brasil em 2013 e fez um show memorável no Festival Batuque, no Sesc Santo André. Seis anos depois, a cantora retorna ao país, e faz apresentação única nesta quinta (21), no Espaço das Américas.

Um dos maiores nomes do chamado NeoSoul e do hip hop, Erykah vai cantar seu álbum de estreia “Baduizm”, sucesso em 1997, que lhe rendeu alguns hits, como “On & On”, “Next Lifetime” e “Appletree”. Na época, a produção lhe rendeu dois Grammy, por melhor performance vocal feminina de R&B e melhor álbum de R&B.

A carreira é longa, mas os álbuns são poucos. Além da estreia, ela conta com “Mama’s Gun” (2000), “Worldwide Underground” (2003), “New Amerykah Part One (4th World War)” (2008) e “New Amerykah Part Two (Return of the Ankh)” (2010)

Nos últimos anos a cantora tem se dedicado mais a produções, mixtapes e singles esporádicos e seu último oficial havia sido “Phone Down”, de 2015, mas em junho deste ano apresentou “Tempted”.