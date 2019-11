Diretor de 'Coringa', Todd Phillips esclarece rumores sobre sequência do filme

Após rumores apontarem que uma sequência de 'Coringa' estava confirmada, o diretor do filme, Todd Phillips, decidiu comentar sobre o assunto e esclarecer todas as dúvidas.

Em entrevista ao IndieWire, Phillips afirmou que todas as declarações dos sites foram precipitadas: 'Um filme não faz US$ 1 bilhão na bilheteria e você não conversa sobre uma sequência. Joaquin [Phoenix] e eu falamos publicamente que conversamos sobre uma sequência desde a segunda semana de gravações, porque é algo divertido para se conversar. Mas o artigo [do Hollywood Reporter] se refere a outras coisas além disso, que, sinceramente, não são verdade. Não sei como isso começou, se é algum assistente tentando ganhar crédito com um editor'.

O diretor então finalizou reforçando que nada está decidido e que, por enquanto, não se sabe o futuro de 'Coringa': 'Essa é a verdade sobre a sequência: Joaquin e eu conversamos sobre isso e, durante uma turnê mundial com os executivos da Warner (por Toronto, Veneza e outros lugares) claro que nos sentamos para jantar e eles disseram 'então, vocês pensaram nisso?'. Mas não há contrato nem para escrever uma sequência e nunca falamos com Joaquin para repetir o papel. Será que o filme vai acontecer? Novamente, acho que a reportagem foi precipitada'.