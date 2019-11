Cinebiografia de Judy Garland, estrelada por Renée Zellweger ganha primeiro trailer

Judy Garland, a multitalentosa artista vai ganhar uma cinebiografia estrelada por uma Renée Zellweger que irreconhecível no papel! E o primeiro trailer de 'Judy' foi divulgado nesta quinta (21).

O filme vai contar a história de Judy, que é considerada uma das primeiras estrelas de seu tempo em Hollywood. O trailer mostra momentos de glória e luxo, e alguns nem tão felizes.

Dirigido por Rupert Goold, 'Judy – Muito além do Arco-Íris' já é cotado para receber indicações em várias premiações, incluindo o Oscar 2020. O filme se passa durante o último ano de Judy viva, onde ela estava com a vida financeira complicada e divórcios para resolver, mas embarca para Londres em uma turnê inesquecível.

Além de Renée Zellweger, o elenco de 'Judy' ainda conta com Bella Ramsey, Rufus Sewell, Michael Gambon e Finn Wittrock. O filme está com estreia marcada para o dia 16 de janeiro aqui no Brasil!