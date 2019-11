'Sou a vivi Guedes do SBT', diz Mara Maravilha sobre faturamento com publicidade

Mara Maravilha foi um grande sucesso na década de 1980 e 1990. Baiana, ela foi uma das apresentadoras infantis do SBT escolhidas a dedo por Silvio Santos.

Atualmente, ela integra a equipe do programa Fofocalizando, com Lívia Andrade, Décio Piccinini, Léo Dias e Mamma Bruschetta.

Após participar de um comercial na TV com Xuxa, Angélica e Eliana, que também disputavam audiência infantil na mesma época, Mara diz que os lucros com publicidade no perfil oficial dela no Instagram aumentaram significativamente.

"Dizem que eu sou a Vivi Guedes do SBT", afirmou a apresentadora ao site Na Telinha, fazendo uma referência ao personagem de Paolla Oliveira na novela A Dona do Pedaço, na TV Globo.

Mara conta que recebe ofertas para participar de comerciais de variados segmentos. "São empresas do setor da moda, casa, bem-estar e saúde, cosméticos e até a Tele Sena, do 'patrão', que foi uma enorme satisfação poder fazer o comercial depois de 30 anos, já que fui a primeira artista a gravar publicidade na empresa", se orgulha.