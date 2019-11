Sequência do filme 'Coringa' é anunciada

Desde que estreou, 'Coringa' não para de fazer sucesso e já bateu mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria. Então não é surpresa nenhuma que uma sequência do filme esteja nos planos da Warner Bros.

De acordo com o Hollywood Reporter o estúdio está planejando um 'Coringa 2' e estaria negociando com Todd Phillips para ele ser o diretor da sequência também. Joaquin Phoenix também voltaria para viver Arthur Fleck novamente, e o roteiro seria escrito de novo por Scott Silver.

A publicação afirma que Todd se encontrou com o presidente da Warner, Toby Emmerich, e teria sugerido fazer mais filmes parecidos com 'Coringa', mostrando a história de origem de outros personagens da DC. A proposta teria sido recusada, mas o diretor saiu da reunião com os direitos de pelo menos mais uma história dentro do universo, e também de uma sequência para o filme do Palhaço do Crime.

Por enquanto, nenhuma informação foi confirmada pela Warner, ou pelos envolvidos no filme.