RuPaul vai estrelar nova série de comédia da Netflix, 'AJ and the Queen'

A Netflix vai lançar uma nova série de comédia estrelada por ninguém menos que RuPaul! E o primeiro teaser de 'AJ and the Queen' foi divulgado pelo streaming.

A série vai acompanhar Ruby Red, interpretada por RuPaul, uma drag queen sem sorte que viaja de cidade em cidade em um trailer caindo aos pedaços para se apresentar em boates. E é acompanhada por AJ, um órfão de 11 anos de idade.

A cada episódio, Ruby Red vai fazer um grande número musical, para a alegria dos fãs de RuPaul! E além de protagonizar a produção, ele também será roteirista e assumirá a produção executiva ao lado de Michael Patrick King.

'AJ and the Queen' terá dez episódios e estreia no dia 10 de janeiro de 2020!