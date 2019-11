Robert Downey Jr. deve voltar a viver o Homem de Ferro

Pode ser que Robert Downey Jr. volte a interpretar o Homem de Ferro depois de se despedir do herói em 'Vingadores: Ultimato'. Pelo menos é o que ator Jeff Goldblum deu a entender durante uma entrevista ao Buzzfeed.

Goldblum disse que Downey Jr. vai dublar o Homem de Ferro em um episódio da série animada 'What if…?' , que mostra realidades alternativas do MCU. E o ator ainda confirmou que ele também estará nesse episódio, novamente como Grão-Mestre, e Taika Waititi volta como Korg também.

Cada episódio de 'What if…?' vai mostrar histórias hipotéticas que poderiam mudar completamente o rumo dos fatos que vimos nos filmes. No teaser apresentado na D23 Expo os presentes puderam ver, por exemplo, Peggy Carter como a Capitã Britânia e a Steve Rogers Zumbi lutando com Bucky.

A primeira série animada da Marvel está com estreia marcada para 2021 no Disney+.