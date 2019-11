P!nk anuncia que vai fazer uma pausa na carreira em 2020

A cantora P!nk decidiu que 2020 é o ano de ficar com sua família e deixar a carreira um pouco de lado, e revelou, durante uma entrevista no programa 'Entertainment Tonight', que vai fazer uma pausa.

P!nk começou dizendo que ficou muito tempo em turnê e está na hora de parar um pouco: 'Nós fizemos dois anos e meio [de álbum e turnê] e a Willow (filha mais velha) está de volta à escola agora, Jameson (filho mais novo) vai começar a pré-escola em breve. E Carey (seu marido) tem muita coisa também. Ele me dá muito suporte. Ele me segue ao redor do mundo e agora é a vez dele".

Casados há 14 anos, P!nk acredita que ela e seu marido merecem um troféu pela união deles. 'Nós fazíamos disso uma grande coisa. Agora, nós apenas nos consideramos sortudos de estarmos juntos' finalizou a cantora.